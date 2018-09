Le immagini sono state riprese nell’aeroporto di Manchester, nei giorni scorsi. Un volo è appena atterrato quando a terra iniziano le operazioni di scarico della stiva. I bagagli vengono fatti scivolare sull’apposito montacarichi, fino a quando vengono presi in consegna dagli operatori aeroportuali. La presa in carico non è delle più ortodosse e qualcuno se ne accorge… il video è diventato virale nell’arco di poche ore: una sciatteria rara.