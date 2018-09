“Se c’è stato l’ok del presidente del Consiglio Conte ai poteri speciali per Roma? Assolutamente sì”. Così la sindaca di Roma, Virginia Raggi, al termine del vertice con il premier a Palazzo Chigi. “L’incontro è andato molto bene, abbiamo chiesto poteri speciali per Roma, il fatto che debba sostanzialmente avere uno status come le altre Capitali. Abbiamo anche parlato della possibilità che questo percorso venga affiancato da un comitato di saggi costituzionalisti“, ha spiegato. E sul bando periferie ha aggiunto che “sono certa che si troverà una soluzione importante”, senza tuttavia rispondere alla domanda sulla rottura tra Anci ed esecutivo, certificata ieri dal gesto, da parte del presidente Antonio Decaro, di abbandonare il tavolo col governo.