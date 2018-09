Il presidente dell’Anci Antonio Decaro lascia la Conferenza Unificata: "I sindaci non si fanno prendere in giro". Dopo un incontro dell'11 settembre il premier Conte aveva detto: "La soluzione è quella di inserire nel primo decreto utile (successivo alla conversione del Milleproroghe) una norma". Oggi nella Conferenza Unificata era prevista l'intesa, ma è scomparsa dagli ordini del giorno. Il sottosegretario Garavaglia: "Un falso problema"

L’Anci lascia la riunione della Conferenza unificata e interrompe le relazioni con il governo: la rottura si consuma sui fondi per il bando periferie. Oggi l’intesa prevista in Unificata, primo passo per il ripristino dei fondi, è stata tolta dall’ordine del giorno della riunione dopo essere stata inserita al punto 4 nella convocazione dello scorso 13 settembre.

“Ci vediamo costretti come Anci, nostro malgrado, a interrompere le relazioni istituzionali e ad abbandonare la Conferenza Unificata”, ha detto il presidente dell’Anci Antonio Decaro lasciando la riunione. “I sindaci non si fanno prendere in giro – ha aggiunto parlando del bando periferie – non sapevo che nel contratto di governo fosse stato deciso di strappare tutti i contratti fra istituzioni”.

Mercoledì, nel corso del direttivo Anci, Decaro aveva spiegato che “l’incontro con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte sul bando periferie ha dato finora due esiti”. Da un lato, “un incontro con i tecnici del Mef per arrivare a una proposta che consenta di mantenere gli impegni delle convenzioni con le città” e dall’altro “l’esame in conferenza unificata del dpcm che sanerà l’eventuale incostituzionalità di una parte dei fondi”, cioè il punto 4 dell’ordine del giorno poi cancellato. “Se quell’impegno non si realizzasse – aveva anticipato – non avremmo certo timore a protestare, anche in modo eclatante”. Una mossa che il sindaco di Bari aveva già preannunciato lo scorso 11 settembre dopo l’incontro con Conte, se le promesse non avessero trovato seguito.

L’intesa, aveva spiegato Decaro, prevedeva che il governo stanziasse “i fondi nell’arco di un triennio, sulla base delle effettive necessità dei Comuni”. Lo stesso Conte, in una nota, aveva spiegato che “la soluzione che intendiamo adottare è quella di inserire nel primo decreto utile (successivo alla conversione del Milleproroghe) una norma che di fatto dia la possibilità di recuperare la realizzabilità dei progetti già in fase avanzata“. Il presidente dell’Anci aveva sottolineato che sarebbe comunque rimasta una criticità “legata al fatto che non tutti potremo appaltare le opere per le periferie immediatamente, le risorse saranno assegnate sulla base delle effettive necessità“.

Per il sottosegretario all’Economia, Massimo Garavaglia, la presa di posizione dell’Anci è un “falso problema”: “Vorrei ricordare che il parere sul bando periferie è stato bloccato dalla Consulta e nel frattempo il decreto Milleproroghe non è stato approvato, quindi tecnicamente oggi non si poteva fare nulla. Capisco la volontà del Pd di risolvere il problema, ma questo a me sembra un falso problema”.