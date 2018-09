“La sinistra non può continuare a fare battutine. Basta, ci siamo stufati delle battutine di Renzi“. Così Gene Gnocchi, ospite a Otto e mezzo su La7, sulla situazione del Pd e del centrosinistra. “Non sanno fare opposizione perché non l’hanno mai fatto. Qui si pone il tema della sopravvivenza del partito” ha rincarato la dose il fondatore ed ex direttore de Il Fatto Quotidiano, Antonio Padellaro.