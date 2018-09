“Il nuovo volto dell’Europa“: così titola l’ultimo numero di Time che dedica la copertina al vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini, definendolo “lo zar dell’immigrazione in Italia che sta portando avanti la missione di disfare la Ue“. All’interno del settimanale americano, tra i giornali più prestigiosi al mondo, una lunga intervista al ministro dell’Interno della corrispondente da Roma Vivienne Walt. L’articolo parla di Salvini come dell’uomo “più temuto in Europa”, “il Capitano che sta scuotendo l’establishment europeo e che minaccia di rovesciare un sistema politico che è stato travolto dall’ondata populista degli ultimi tre anni”. Walt afferma quindi come il mantra ripetuto da Salvini nei suoi comizi sia Italians First, uno slogan che riecheggia l’America First di Donald Trump. “Stiamo lavorando per recuperare lo spirito europeo che è stato tradito da coloro che guidano questa unione – afferma Salvini – E’ chiaro che devo cambiare le dinamiche europee”.

La sua campagna anti-sistema, scrive il settimanale americano, lo ha portato a ottenere un ottimo risultato alle ultime elezioni, grazie alle quali ha portato la Lega al governo con il “partito anti-establishement” Movimento 5 Stelle, dando inizio a una “nuova era” in un paese storicamente diviso tra governi di centro destra e centro sinistra. “Salvini si è preso l’importante ministero dell’Interno ed è adesso responsabile della polizia italiana, della sicurezza nazionale e le politiche sull’immigrazione. Non è il capo del governo, ruolo invece ricoperto dal premier Cinque Stelle Giuseppe Conte, ma non ne ha bisogno”, scrive Walt.

Il settimanale americano si concentra anche sul ruolo di Salvini fuori dai confini italiani, sottolineando l’importanza che sta acquisendo in Europa come capo del fronte sovranista ed euroscettico. “Il 7 settembre, l’ex stratega della casa Bianca e ultranazionalista, Stephen Bannon, ha incontrato Salvini a Roma (in quell’occasione, il leader del Carroccio ha anche annunciato la sua affiliazione al nuovo movimento di Bannon, The Movement, ndr) per discutere della nascita di una coalizione ultranazionalista in Europa in vista delle elezioni europee di maggio 2019 che potrebbero portare alla caduta dei partiti neoliberali e centristi che hanno governato Bruxelles per decenni”, scrivono.