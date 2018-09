Un pupazzo avvolto nel tricolore impiccato di fronte al circolo Pd di zona Fleming-Ponte Milvio, a Roma. E una scritta nera su uno striscione, firmato “RN“: ‘Omicidi, stupri, degrado di stampo allogeno… Voi complici e mandanti. Pd= porci democristiani‘. È ciò che hanno trovato questa mattina i militanti della sezione di via Farnesina 37, la stessa frequentata da Enrico Berlinguer. Dell’avvenuto è stata allertata la Digos, che esaminerà i filmati delle telecamere presenti in zona per tentare di risalire agli autori.

I continui oltraggi fascisti alle nostre sedi non ci intimidiscono. Se arrivano a lasciare un fantoccio impiccato a #PonteMilvio, significa che stiamo andando verso la giusta direzione.

Dalla parte dei diritti, della democrazia, della legalità.#maipiufascismi #noncifatepaura pic.twitter.com/y6KhVCkHmG — PD ROMA (@PD_ROMA) 13 settembre 2018

“Se pensano di intimidirci in questa maniera sbagliano di grosso”, fa sapere Enzo Foschi, vicesegretario Pd nel Lazio. “Salvini, invece di attaccare i magistrati che fanno il loro dovere, si preoccupasse in quanto ministro degli Interni, di individuare e punire i colpevoli di tali atti. Capisco il suo imbarazzo di capopartito che delle parole d’ordine d’odio e razzismo, le stesse di questi neofascisti, ha fatto i suoi slogan”, aggiunge. Solidarietà anche dalla deputata dem Patrizia Prestipino, che pubblica su Twitter le foto dell’accaduto: “Messaggi di questo genere non ci intimoriscono, né ci fanno arretrare di un passo. Anzi, rafforzano e motivano sempre di più nostra azione di contrasto politico e culturale”, scrive. E il suo collega Luciano Nobili aggiunge: È l’ennesima aggressione in pochi mesi contro le sedi e i militanti del nostro partito. Evidentemente, con la destra al governo, i nuovi squadristi si sentono più forti. Non ci fermeranno“.

Sono vicina al circolo @pdnetwork di Ponte Milvio e @PD_ROMA per l’ignobile atto intimidatorio subito. Messaggi di questo genere non ci intimoriscono,né ci fanno arretrare di un passo.

Anzi, rafforzano e motivano sempre di più nostra azione di contrasto politico e culturale 💪 pic.twitter.com/XyXagIU6Ho — Pat-rizia Prestipino (@patriziaprestip) 13 settembre 2018