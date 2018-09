Aveva tentato il suicidio nel suo appartamento di Torino, dopo Ferragosto. Ed era stato salvato in extremis dalla sorella, nel cuore della notte. Ma a tre settimane di distanza il senatore del Movimento 5 Stelle Alberto Airola ritorna in Senato. A scriverlo è il Corriere della Sera, che spiega come il parlamentare abbia annunciato il rientro a Roma domenica a un gruppo di anziani e stranieri nel quartiere torinese in cui vive. Già il 9 settembre aveva ripostato su Facebook “un ricordo del 2012. No TAV da sempre”, che accompagnava la foto di una manifestazione contro la Torino-Lione.

Il quotidiano di Via Solferino scrive che Airola si è detto “pronto a tornare in pista” e lo ha comunicato anche agli altri parlamentari torinesi. Il senatore chiude così un periodo sul quale anche i suoi famigliari hanno mantenuto il massimo riserbo.