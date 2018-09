L’ex segretario della Lega (Nord) Roberto Maroni non rilascia dichiarazioni. Si è palesato al Forum Ambrosetti di Cernobbio proprio nel momento in cui impazza la polemica sollevata dall’ex tesoriere Francesco Belsito che ha ribadito di aver lasciato nelle casse del partito la bellezza di 40 milioni di euro, dicendosi “pronto a un confronto con Roberto Maroni e Matteo Salvini. Ma sui fatti. Non vale parlare con i tweet”. Un tema, quello dei fondi della Lega, da cui potrebbe dipendere la sopravvivenza stessa della struttura del partito. L’ex uomo forte del Carroccio sceglie di non parlare e tira dritto di fronte all’insistenza dei cronisti che lo hanno incalzato sull’argomento