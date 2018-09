“È la prima volta che vedo un atto giudiziario nei miei confronti”. Sono le parole del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, mentre in diretta Facebook sta per aprire la busta consegnatagli dai carabinieri con l’avviso di garanzia della Procura di Palermo sul caso Diciotti. Il leader della Lega, tuttavia, mente: nel 1999 venne condannato a 30 giorni di reclusione per oltraggio a pubblico ufficiale.