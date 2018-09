Filippo Nogarin è stato nominato vicepresidente nazionale di Anci, l’associazione dei Comuni italiani. Il sindaco di Livorno e vicepresidente di Anci Toscana è stato scelto da Antonio Decaro, primo cittadino di Bari e presidente dell’Anci. “Ringrazio di cuore Antonio Decaro per avermi scelto come vicepresidente di Anci. Negli ultimi anni gli Enti locali sono stati usati solo come un bancomat. Io lavorerò per invertire questa tendenza: se si vogliono fare gli interessi dei cittadini, si deve ripartire dai Comuni”, ha scritto Nogarin su Twitter.

Nogarin, appartenente al Movimento 5 Stelle e laureato in ingegneria aerospaziale, è stato eletto sindaco della città toscana nel giugno del 2014, sconfiggendo al ballottaggio il candidato del centrosinistra Marco Ruggeri.