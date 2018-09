“Oggi è stata persa una grande occasione, e siamo delusi dal governo”. Lo ha detto nell’Aula della Camera il capogruppo del Pd, Graziano Delrio. in dichiarazione di voto sulle risoluzioni relative al crollo del ponte Morandi.

“Non c’è stato nessun impegno da parte del governo, non è stata annunciata una legge speciale di cui Genova ha bisogno. Invece sono state ripetute solo bugie, menzogne“, ha detto, aggiungendo che “il ministro Toninelli non ha detto neanche chi ricostruirà il ponte”. E allora, aggiunge, “basta fare gli avvocati del popolo: il popolo va servito”.