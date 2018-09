Polemiche in studio a L’Aria che tira – Estate, su La7, tra la giornalista del Corriere della Sera, Maria Teresa Meli, e Dino Giarrusso, candidato alle elezioni del 4 marzo col Movimento 5 stelle ma non eletto in Parlamento. “La democrazia diretta ha portato al ‘passo dell’oca’, la piattaforma Rousseau si basa su principi di regimi totalitari” ha detto la giornalista. “Lei racconta favolacce, capisco la sua sofferenza” ha risposto Giarrusso.