“La Lezzi? Da prendere a schiaffoni“. A parlare è l’assessore pugliese ai Trasporti del Partito democratico, Giovanni Giannini, che durante un fuorionda pubblicato venerdì 31 agosto, da Borderline24, si rivolge così al sindaco di Bari, Antonio Decaro, mentre sta discutendo del litigio, avvenuto lo scorso 23 luglio, tra il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e la stessa ministra M5s per il Sud, la salentina Barbara Lezzi. Prima di quell’incontro Emiliano aveva chiesto aiuto su Facebook ad Alessandro Di Battista perché si impegnasse per spostare l’approdo del gasdotto Tap. Lezzi aveva definito l’iniziativa “una bella sceneggiata” e il presidente pugliese le aveva dato della “maleducata“.

Le parole di Giannini sono state riprese dal Movimento 5 stelle nazionale per rispondere alla manifestazione contro “il governo dell’odio” lanciata dal segretario Pd Maurizio Martina: “In occasione della manifestazione che state organizzando a Roma ‘contro l’odio’ parlerete anche delle gravissime minacce che il vostro assessore Giannini, esponente Pd in Puglia, ha rivolto alla ministra Barbara Lezzi?”, scrive il M5s su Twitter.

Video Borderline24