“Bisogna chiedere a Salvini cosa vuole fare e cosa intenda decidere nelle prossime settimane, nei prossimi mesi…”. Così Antonio Tajani, presidente del Parlamento Ue, risponde ai microfoni di L’aria che tira estate su La7, quando gli chiedono di commenta le ricostruzioni stampa secondo le quali Salvini abbia cercato l’avviso di garanzia sul caso Diciotti per andare al voto anticipato e che Fi sia ben felice di tornare alle urne così verrebbe meno l’alleanza tra Lega e M5S.

“Noi l’abbiamo sempre detto – sottolinea il vicepresidente di Fi – che questo matrimonio tra Lega e M5s è contronatura. Sarebbe molto più giusto tornare a una coalizione di centrodestra per governare questo Paese con una linearità, ovvero senza compromessi e una strategia precisa. Non si possono risolvere i problemi economici del nostro Paese, per esempio, con il reddito di cittadinanza…”.

Auspica una crisi di governo per un ritorno al voto subito? “Certo, se questo governo -replica Tajani- non è in grado di risolvere i problemi del Paese, o si fa un governo di centrodestra cercando la maggioranza in Parlamento, oppure se il capo dello Stato decide che questo non è possibile, bisognerà tornare alle urne. Certamente questa tra M5S e Lega è un’alleanza che non porterà risultati positivi al Paese”.