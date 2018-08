“A Matteo Salvini dico: esci da questa alleanza innaturale con i 5 Stelle e torna con il centrodestra, che vinciamo insieme. Il Paese non può più aspettare”. Maria Stella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, intervistata da Il Tempo si è rivolta direttamente al leader del Carroccio e ministro dell’Interno e ha chiesto di ricomporre la coalizione. “Noi crediamo”, ha detto, “che quella formula con cui governiamo con la Lega regioni e comuni sia garanzia di buona politica e di buon governo. Chiediamo a Salvini di uscire da un’alleanza innaturale, da quello che riteniamo un governo di emergenza dove le risposte stentano ad emergere. E quando ci sono, sono sbagliate: penso al primo decreto Di Maio sul lavoro, preso malissimo da imprenditori e artigiani che sono la base del centrodestra, per arrivare poi al tema dell’Iva, della Tav e al resto. Fanno una gran fatica a dare le risposte giuste, e io chiedo a Salvini di uscire e tornare nel centrodestra”.

Lega e Forza Italia, se sul territorio continuano ad amministrare insieme, a livello nazionale sono divisi tra governo e opposizione. Una situazione che per alcuni è destinata ad essere temporanea, ma che per altri potrebbe durare ancora a lungo (soprattutto alla luce dell'aumento dei consensi del Carroccio). A inizio agosto ad esempio ha fatto discutere l'annuncio della Lega di correre da sola alle Regionali in Abruzzo. Oggi, dopo settimane di silenzio sul tema, è intervenuta la Gelmini: "Più il tempo passa", ha detto, "e più il rischio che una alleanza gialloverde da d'emergenza e innaturale diventi sistemica ci può essere ma questo, le ripeto, andrebbe chiesto a Salvini. Per Forza Italia l`unica alternativa credibile alle chiacchiere Pd ed ai 5 Stelle è l'alleanza di centrodestra.