Il giovane extracomunitario ha precedenti per resistenza, oltraggio e spaccio di stupefacenti. Il ministro dell'Interno: "Dopo diversi precedenti penali era già stato in passato condannato (inutilmente) a lasciare l’Italia, ma avendo avuto una bambina da una donna italiana (che brava persona...) questo verme non può essere espulso"

Un 25enne senegalese, Mohamed Gueye, è stato fermato per lo stupro di una 15enne, avvenuto il 22 agosto sulla spiaggia di Jesolo. Era già stato condannato a lasciare l’Italia, scrive Salvini su Facebbok, ma avendo avuto una figlia da una donna italiana non può essere espulso. Il ministro dell’Interno poi, in un post sul social network, lo chiama “verme” e aggiunge: “Roba da matti. Con il #DecretoSicurezza, se un clandestino stupra, ruba, uccide o spaccia, se ne torna a casa subito, senza se e senza ma”.



La polizia di Venezia ha eseguito il fermo, emesso dalla Procura della Repubblica di Venezia e e sull’uomo pesano gravi indizi. Le indagini, coordinate dalla locale Procura della Repubblica e condotte dalla Squadra Mobile di Venezia, hanno permesso di rintracciare, a Mestre, il 25enne che aveva trovato rifugio all’interno di una struttura ricettiva, dove stava cercando di pernottare. Per individuarlo sono state fondamentali le immagini delle telecamere di sicurezza nell’area di Piazza Mazzini, dove si trovava la discoteca in cui ha conosciuto la giovane, assieme ad altri riscontri e testimonianze. Il giovane extracomunitario, con precedenti per resistenza, oltraggio e spaccio di stupefacenti, ha 25 anni. Gli investigatori – si apprende – l’avevano fin da subito individuato come il maggior sospettato dell’aggressione sessuale alla 15enne. Nei video della sicurezza si vedevano i due assieme transitare nella piazza di Jesolo.

Quello tra la 15enne e Gueye sarebbe stato un incontro casuale, avvenuto la sera stessa dell’aggressione, mercoledì scorso, in una discoteca di Piazza Mazzini, a Jesolo. Lo si apprende da fonti vicine all’indagine. Non ci sarebbe stato quindi nessun appuntamento precedente tra i due, una delle ipotesi avanzate in un primo tempo. Gueye viveva a Mestre, e solo per la movida estiva si spostava di sera a Jesolo, dove dormiva in situazioni di fortuna, probabilmente sulla spiaggia. La vittima dell’aggresione è nel frattempo stata dimessa dall’ospedale ed è tornata a casa, in famiglia.