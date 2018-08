Fausto Bertinotti, ex leader di Rifondazione Comunista ed ex sindacalista ospite del Meeting Cl di Rimini, boccia nel complesso il primo provvedimento del governo giallo-verde dedicato al lavoro: “Nel decreto dignità c’è il tentativo, anche in conseguenza alla lunga denuncia operata soprattutto da parte del Movimento 5 Stelle, delle politiche del lavoro dei governi precedenti di uscire da questo tunnel. Ma l’uscita da questo tunnel si rivela poca cosa. Siamo agli aggiustamenti, agli elementi di maquillage“. Ma secondo Bertinotti la filosofia del lavoro è la stessa nel silenzio dell’opposizione, che giudica inesistente