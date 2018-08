Sono andate avanti per tutta la notte le attività di ricerca nella zona delle Gole del Raganello, in Calabria. Nella notte una delle persone rimaste ferite gravemente è deceduta nell’ospedale di Cosenza in conseguenza di un trauma toracico portando a 10 il numero delle vittime accertate, 33 quelle tratte in salvo. Ancora tre i dispersi “ufficiali”, anche se il capo della Protezione civile calabrese Carlo Tansi ha spiegato la difficoltà di avere “un quadro chiaro di chi manca all’appello, dovuta al fatto che gli escursionisti erano in gruppi sparsi. Molte segnalazioni – ha detto – sono pervenute nella notte al nostro numero verde. Tutte le vittime sono state identificate e, al momento, le persone ricoverate sono undici e si trovano negli ospedali di Castrovillari quelli meno gravi e di Cosenza quelli più gravi (cinque) e uno a Rossano. Le ricerche non si sono mai interrotte e sono andate avanti tutta la notte. Con la luce del giorno è più facile procedere”.

La palestra comunale di Civita da ieri sera sta accogliendo le salme delle vittime che sono state tutte identificate. Una folla commossa si è raccolta davanti alla struttura dove si è svolto il riconoscimento da parte dei congiunti.

La Procura della Repubblica di Castrovillari, ha riferito il procuratore Eugenio Facciolla, ha aperto un fascicolo contro ignoti ipotizzando i reati di omicidio colposo, lesioni colpose, inondazione e omissione d’atti d’ufficio. Al momento non è stata disposta l’autopsia sui corpi delle vittime. “Il primo pensiero – ha detto Facciolla – è salvare più gente possibile e poi identificare le vittime. Nel pomeriggio valuteremo”. I corpi, comunque, presentano i traumi tipici del trascinamento in acqua.

“Sono addolorato per questa tragedia che colpisce degli escursionisti che, come tanti altri, visitavano un parco nazionale”, ha dichiarato subito dopo la tragedia il ministro dell’Ambiente Sergio Costa, in contatto con il presidente del parco, Domenico Pappaterra, che oggi sarà presente sul posto per seguire le ricerche. Alle operazioni di soccorso partecipano i nuclei speleo-alpino-fluviali, i soccorritori acquatici, i sommozzatori e la squadra elicottero dei vigili del fuoco, oltre alla protezione civile. Incredulo il sindaco di Castrovillari, Mimmo Lo Polito: “Non si sa quante persone ci fossero nelle gole perché alcune erano accompagnate dalle guide, ma molti erano escursionisti fai-da-te. E’ una tragedia che lascia sconvolti, legata al clima terribile di quest’estate”.

Testimone: “Un disastro annunciato” – “E’ un disastro annunciato. Questo posto era diventato un luna park. Non è possibile vedere bambini con infradito che si avventurano per i sentieri e donne con vestiti da spiaggia”. Così Claudio, conoscitore e frequentatore abituale della zona, che è stato tra i primi a intervenire sui luoghi della tragedia. Il sindaco di Civita Alessandro Tocci conferma la necessità di un intervento: “Stavamo lavorando assieme alle altre comunità – San Lorenzi Bellizzi, Cerchiara, Francavilla e con il supporto del Parco nazionale del Pollino – per poter regolare l’accesso alle gole del Raganello, ma oggi quello che è centrale per me è pensare alle vittime, ai feriti e ai loro familiari”. “Domani – ha aggiunto Tocci – ci dovremo mettere attorno ad un tavolo per stabilire quello che si dovrà fare”.

Le ricerche – Erano due i gruppi con guida composti ciascuno da sedici escursionisti che, nonostante le condizioni meteo avverse segnalate, stavano partecipando a una visita all’interno dell’area caratterizzata da gole e canyon. Alcuni sono riusciti a raggiungere degli scogli in attesa di essere soccorsi. “Sono 18-20 le persone che si trovavano in questa fenditura e che sono state travolte dalla piena – ha detto il capo della Protezione civile – Quel canalone presenta condizioni molto, molto critiche”. Alcune squadre di tecnici del Soccorso Alpino e Spelelogico della Basilicata sono intervenuti nel Parco nazionale del Pollino a supporto dei soccorritori.

Il testimone: “Valanga d’acqua improvvisa” – Un turista olandese, rimasto leggermente ferito, ha riferito al Quotidiano del Sud gli attimi che hanno preceduto la tragedia: “È arrivata una valanga d’acqua all’improvviso. Non abbiamo avuto il tempo di fare nulla”, ha spiegato definendosi “davvero fortunato” per quanto accaduto. “Una cosa incredibile, l’inferno – ha aggiunto – Sono davvero senza parole e piango le persone che non sono riuscite a salvarsi”.

Procuratore: “Valutare se escursionisti sapevano” – Sul posto anche il procuratore capo di Castrovillari, Eugenio Facciolla: “Dobbiamo cercare di capire se ci sono risvolti penali rispetto a quanto accaduto, verificare se le persone che si trovavano in quell’area erano consapevoli della situazione cui andavano incontro o, viceversa, se erano all’oscuro di quello che poteva accadere”, ha spiegato conclusione di una riunione del Comitato operativo comunale. Nella zona, infatti, era stata diramata un’allerta meteo che avrebbe dovuto essere nota alle guide. “Temiamo che il numero delle vittime sia destinato a crescere, ma si tratta di valutazioni che facciamo sulla base di quello che si è verificato”, ha aggiunto Facciolla spiegando che si tratta di una “situazione di emergenza e non possiamo dare numeri o fare ipotesi”. “Riteniamo però – ha concluso – che nell’area ci fossero più persone come accade sovente in questo periodo perché la zona è molto battuta”.

“Impossibile sapere il numero dei dispersi, in tanti vanno soli” – Il problema è stato evidenziato all’Adnkronos anche dal proprietario del bed and breakfast La Locanda di Civita, a pochi chilometri dalle Gole del Raganello: “Al momento non si sa il numero dei dispersi perché oltre ai turisti che si muovono con le guide, in molti si avventurano da soli”. L’albergatore aggiunge inoltre che “in condizioni meteo normali il percorso alle Gole del Raganello lo possono fare anche i bambini ma oggi c’è stato un forte temporale in alta quota, dove nasce il torrente. Gli anziani del paese di San Lorenzo mi hanno detto che ha fatto tanta acqua come non se ne vedeva da 50 anni e nel giro di una mezz’ora il livello del torrente è cresciuto a dismisura”.

Dove è avvenuta la tragedia – Le gole del Raganello costituiscono uno scenografico canyon lungo circa 17 chilometri, che parte dalla Sorgente della Lamia e raggiunge un’area attigua all’abitato di Civita di Castrovillari, dove sorge il caratteristico Ponte del Diavolo. Qui il corso del torrente Raganello diventa più regolare e scorre lungo una valle più aperta, che si mantiene tale fino alla foce. L’area, riserva naturale protetta del Parco Nazionale del Pollino al confine tra Calabria e Basilicata, è una delle mete più frequentate della regione per gli amanti del rafting e del canyoning.

Il canyon del Raganello viene distinto dagli esperti in due parti: le Gole alte e le Gole basse. Le Gole alte o Gole di Barile si dipartono dalla Sorgente della Lamia fino a raggiungere la cosiddetta Scala di Barile, nei pressi dell’abitato di San Lorenzo Bellizzi, in un percorso di circa 9 chilometri. La conformazione del torrente è molto accidentata. Le Gole basse, dalla zona Pietraponte, dove si erge il Ponte omonimo, un singolare macigno incastonato tra le pareti, raggiungono la zona sottostante lo spettacolare Ponte del Diavolo, nei pressi di Civita, in un percorso di circa 8 chilometri. Il percorso è simile per conformazione a quello superiore, ma più difficoltoso da percorrere, data la maggiore quantità d’acqua del bacino e la presenza di punti maggiormente scoscesi e accidentati: la Forra d’Ilice, la Conca degli Oleandri, la Tetra Fenditura, la Frana Ciclopica.