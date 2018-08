Un acceso diverbio ripreso da un cellulare in una strada in Iran. Un religioso apostrofa una donna, colpevole di aver indossato malamente il suo hijab, minacciandola di arresto se non avesse obbedito. La donna non ci sta e passa al contrattacco, finendo addirittura con lo scoprirsi completamente il capo in segno protesta. Il video è circolato su facebook grazie alla pagina di My Stealthy Freedom