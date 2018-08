In un video realizzato dal Jfda, il forum ebraico per la democrazia e contro l’antisemitismo, un riassunto della manifestazione che si è svolta sabato a Berlino. Circa 700 neonazisti hanno sfilato per le vie della città per l’annuale marcia intitolata a Rudolf Hess, scandendo slogan antisemiti, provocando i giornalisti e cercando di attaccare i contromanifestanti lungo il percorso