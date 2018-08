Il ponte Morandi è crollato da poco. I proprietari delle auto rimaste sul moncone del cavalcavia intatto insistono per andare a recuperare i propri veicoli. Un poliziotto della stradale, però, li ferma: “Cerchiamo di capirci: è venuto giù il viadotto. Il problema delle vostre macchine è marginale“. Alla fine li convince “promettendo di prenderle insieme ad altri poliziotti per garantire la loro incolumità“, come scrive la Polizia di Stato.

Video Polizia di Stato