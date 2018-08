Le immagini della Polizia locale di Milano che hanno incastrato 11 writer spagnoli colpevoli di aver imbrattato alcuni vagoni della metropolitana milanese. Avrebbe colpito quattro volte nel capoluogo lombardo tra il 2017 e il 2018. I writes individuati, secondo le accuse hanno imbrattato mezzi di trasporto pubblici per un danno di diverse decine di migliaia di euro. L’indagine, denominata “Operazione Milano“, ha dato vita anche a perquisizioni domiciliari a casa dei writers, in Spagna. Gli investigatori della Polizia Locale di Milano, da anni specializzati in questo genere di reati, hanno seguito le loro tracce sul web identificandoli, alcuni denunciandoli subito, e alla fine individuandoli tutti e mandando la polizia spagnola a perquisirli a Madrid, Valencia, Fuenlabrada e Mostoles de Madrid