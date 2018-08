Dopo 16 ore di intenso dibattito, ha vinto la linea pro-life. Il provvedimento, che era stato trasmesso dalla Camera, avrebbe permesso di interrompere la gravidanza in maniera gratuita e sicuro e non solo in caso di stupro o di pericolo di vita, come l'attuale regime prevede. Un ferito per le proteste

Addio all’aborto in forma “sicura, legale e gratuita”. Il Senato argentino ha respinto oggi con 38 voti contrari e 31 favorevoli un progetto di legge sulla interruzione volontaria della gravidanza. Il voto ha rigettato il provvedimento trasmesso dalla Camera, che lo aveva approvato a giugno di stretta misura. Subito dopo la bocciatura un gruppo di una trentina di militanti favorevoli alla legge hanno lanciato oltre le barriere divisorie bottiglie e oggetti verso i manifestanti pro-vita. La polizia ha risposto con gas lacrimogeni ed almeno una persona è rimasta ferita. In numero minore, davanti al Congresso di Buenos Aires hanno festeggiato con fuochi d’artificio, hanno festeggiato anche i movimenti pro-life.

Una discussione durata fino a tarda notte ha portato ad un risultato ampiamente previsto da analisti e media fin delle prime ore del dibattito, cominciato ieri alle 10,30 locali, 15,30 italiane, e finito 16 ore dopo. Durante il lungo dibattito – si sono espressi 61 sui 72 membri che compongono la camera – subito è prevalsa la politica della difesa della vita fin dalla concezione, in linea con la Chiesa cattolica. Tra i motivi “contro” la legge anche l’alto costo che la sua applicazione comporterebbe per le casse dello Stato. Il Senato argentino ha così respinto la proposta di legge per la legalizzazione dell’aborto nelle prime 14 settimane di gravidanza, fortemente voluta dalle attiviste femministe di #abortolegal.

La novità che la Legge appena respinta portava con sé era la possibilità per tutte le donne di interrompere la gravidanza entro la 14esima settimana. Mentre con la normativa attuale, che si rifà al codice penale del 1921, autorizza l’aborto solo quando la gravidanza sia frutto di uno stupro o vi sia pericolo per la vita della madre. Non solo, il progetto di legge prevedeva che l’aborto potesse essere eseguito in qualsiasi ospedale o clinica pubblica o privata, senza costo per l’intervento, le medicine e le eventuali terapie di appoggio.

“L’educazione sessuale deve essere in grado di decidere, i contraccettivi per non abortire e l’aborto legale per non morire”, il motto del movimento pro- aborto sicuro. Una linea opposta a quella della Chiesa, incarnata dalla parole dell’arcivescovo di Buenos Aires, Mario Poli, secondo il quale “il disegno di legge mette degli esseri umani indifesi e vulnerabili che si trovano in gestazione, in una strada senza uscita, senza possibilità di difendersi, senza giudizio né processo”

Proprio i movimenti a favore della legge – sfidando la giornata di temperature rigide e pioggia leggera ma incessante – si sono riuniti in molte decine di migliaia per fare pressione sul parlamento. In gran numero i pañuelos verdi, i fazzoletti simbolo della lotta per l’#abortolegal, ma anche i fazzoletti celesti, quelli degli oppositori, hanno atteso l’esito del lunghissimo dibattito – 61 dei 72 membri che compongono il Senato – sotto gli ombrelli, lanciando slogan, ballando ed ascoltando musica di gruppi su palchi sistemati all’aperto. Centinaia hanno manifestato in Messico e Costa Rica a sostegno degli attivisti pro-aborto argentini.

Tra i senatori che hanno votato a favore c’è stata Cristina Fernandez de Kirchner, presidente della Repubblica argentina dal 2007 al 2015, che ha affermato di essersi opposta in precedenza, ma che “le migliaia di ragazze che hanno manifestato per le strade” a sostegno della legge le avevano fatto cambiare idea. “Non è una questione di credenze, ma di un problema che esiste”, ha detto Fernandez.

Il presidente Mauricio Macri, invece, aveva incoraggiato il parlamento a discutere la questione, rimanendo neutrale sulla questione della legge in se ma dichiarandosi comunque “a favore della vita“. “Non importa quale sarà il risultato” nel voto, ha twittato Macri. “Oggi vince la democrazia”, ha aggiunto, definendo il voto “trascendentale” e incoraggiando gli argentini ad “accettare che ci siano altri che la pensano in modo diverso”.

<blockquote class=”twitter-tweet” data-lang=”it”><p lang=”es” dir=”ltr”>No importa cuál sea el resultado, hoy ganará la democracia <a href=”https://t.co/BJePiAS5dd”>https://t.co/BJePiAS5dd</a></p>— Mauricio Macri (@mauriciomacri) <a href=”https://twitter.com/mauriciomacri/status/1027160327547432961?ref_src=twsrc%5Etfw”>8 agosto 2018</a></blockquote>

<script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>

Le organizzazioni della società civile hanno stimato che 500.000 aborti illegali vengono eseguiti ogni anno nel paese sudamericano, anche se gli esperti hanno messo in discussione la cifra. Secondo i dati ufficiali, nel 2016 il Paese ha registrato 245 casi di mortalità materna. Di questi, 43 erano dovuti a aborti o aborti spontanei.

Non è la prima volta che in Argentina si cerca di rendere più permissiva la legge sull’interruzione di gravidanza. Il primo tentativo c’è stato nel 2005 e dopo di allora ne sono seguiti, senza successo, altri sei. Adesso bisogna aspettare un anno per riprovare a far passare una legge sul tema, come prevede la legge argentina. Anche se le previsioni non depongono a favore di una eventuale riproposta. Il 2019 sarà un anno elettorale e quindi poco opportuno per l’esame di temi con un contenuto di forte tensione sociale.