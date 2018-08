Le vittime hanno 6 e 12 anni. Stavano entrambi andando al mare assieme alla donna, che è nata e vive nel Nord Italia. Non si sono accorti dell'arrivo del convoglio mentre attraversavano i binari per accorciare il percorso

Un treno regionale ha investito e ucciso tre persone che stavano attraversando i binari vicino a Brancaleone, in provincia di Reggio Calabria, per raggiungere la spiaggia. Due bambini sono morti, mentre la loro madre è rimasta ferita in modo molto grave ed è ora ricoverata in prognosi riservata agli ospedali Riuniti dove è stata trasportata in elisoccorso.

Stando a quanto riporta Stretto Web, le vittime hanno 6 e 12 anni e stavano entrambi andando al mare assieme alla donna, che è nata e vive nel Nord Italia, fidanzata da anni con un noto imprenditore di Brancaleone.

I tre, secondo una prima ricostruzione della Polfer, non si sono accorti del sopraggiungere del convoglio, che li ha investiti in pieno mentre attraversavano i binari in contrada “San Giorgio”, tra Brancaleone e Locri, per “tagliare” il percorso verso la spiaggia. Il treno è al momento fermo in attesa dell’arrivo del magistrato e i passeggeri sono bloccati a bordo.