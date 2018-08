Undici persone sono state fermate, tra cui un’infermiera dell’ospedale Civico di Palermo e un perito assicurativo nell’ambito di un’operazione della Polizia coordinata dalla Procura di Palermo. Sono state scoperte due organizzazioni criminali che truffavano le assicurazioni. Reclutavano vittime, a cui fratturavano arti simulando incidenti stradali, tra soggetti ai margini della società, come tossicodipendenti, gente in gravi condizioni economiche, persone con deficit mentali o affetti da dipendenza da alcol, attratti dalle promesse di facili guadagni, poi mai corrisposti. Alle vittime venivano somministrate dosi di anestetico procurate da un’infermiera in servizio presso l’ospedale. A capo di una delle due gang sarebbe il perito assicurativo di Palermo, Michele Caltabellotta.