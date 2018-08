In diretta su Facebook, l'ex segretario del Pd annuncia di voler chiedere al procuratore capo di Roma, Giuseppe Pignatone, che indaga sui profili falsi che crearono tweet contro il capo dello Stato dopo il no a Paolo Savona, d'essere ascoltato come testimone. La vicenda, sostiene il parlamentare di Rignano, è "tutt'altro che una bolla di sapone, come invece dice Il Fatto Quotidiano, e ce la ritroveremo, a settembre"