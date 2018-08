“Salvini dice che chi lancia le uova è un cretino. Sono assolutamente d’accordo con lui. Ma non tutti sanno che nel ’99 è stato condannato a 30 giorni per aver colpito un carabiniere”. A dirlo, su Facebook, è il senatore del Pd, Matteo Renzi, in riferimento al caso Daisy Osakue, ferita da un uovo a Moncalieri la notte tra il 29 e il 30 di luglio.