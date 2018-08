Lo hanno pestato a sangue in un pub. E secondo la prima ricostruzione uno gli ha anche urlato: “Sporco negro, torna nel tuo Paese. Vattene da qui”. Forse, però, i due giovani di Lercara Friddi, in provincia di Palermo, non sapevano che il “paese” del giovane che stavano insultando e picchiando era San Giovanni Gemini, in provincia di Agrigento. La vittima dell’aggressione, infatti, si chiama Davide Mangiapane: nel pestaggio il 23enne, che di lavoro fa il ballerino, ha subito la frattura della mandibola, con una prima prognosi di 30 giorni. I due aggressori, uno dei quali minorenne, sono stati identificati e denunciati per lesioni personali, mentre al momento non è contestata l’aggravante razziale.

L’episodio è avvenuto il 22 luglio, ma è divenuto noto solo oggi perché la vittima dopo l’aggressione, sotto choc, non aveva presentato denuncia. Sono stati i medici del pronto soccorso, infatti, a chiamare i carabinieri dopo aver visitato il giovane picchiato. I militari dell’Arma hanno interrogato diversi testimoni e alla fine hanno individuato i due picchiatori. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, che conducono l’inchiesta coordinata dalla Procura dei minori e della Procura ordinaria, il 23enne ha fatto un apprezzamento a una ragazza e è stato poi colpito al volto dal fidanzato della giovane con un pugno. Poi l’aggressione è continuata a calci e pugni e in tandem con un amico. L’aggressore, secondo alcuni testimoni, avrebbe anche gridato anche gli insulti razzisti. Ma su questo evidentemente la Procura di Termini Imerese vuole ancora verificare a fondo la ricostruzione.