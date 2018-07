Come scrive Repubblica, la decisione è stata presa perché la Guardia costiera italiana ha dato indicazioni di coordinarsi con la marina libica. Fratoianni: "Un precedente gravissimo, un vero e proprio respingimento collettivo". Salvini: "È falso, la Guardia costiera italiana non ha coordinato e partecipato a nessuna operazione". L'Agenzia per i rifugiati: "Libia non è un porto sicuro"

Non era mai accaduto che una nave italiana riportasse in Libia i migranti soccorsi nel Mediterraneo. Ma ora c’è un precedente. Perché lunedì la Asso Ventotto ha recuperato 108 persone a bordo di un gommone nel Mediterraneo riaccompagnandoli nel porto di Tripoli. Come scrive Repubblica, la decisione è stata presa perché – come avviene ormai da settimane dopo il caso della Aquarius – il Centro di coordinamento di Roma della Guardia costiera ha dato indicazioni alla Asso Ventotto, vascello di supporto a una piattaforma petrolifera, di operare in coordinamento con la marina libica.

Una ricostruzione negata da Matteo Salvini con un post su Facebook: “Male informati”, scrive il ministro dell’Interno. Mentre l’Unhcr ha comunicato di aver iniziato a raccogliere “informazioni” sul caso perché la “Libia non è un porto sicuro” e il trasbordo a Tripoli “potrebbe comportare una violazione del diritto internazionale”. Il caso era stato segnalato nella tarda serata di lunedì dal deputato di Leu, Nicola Fratoianni, impegnato in queste settimane a bordo della nave della ong Proactiva Open Arms: “Abbiamo appreso che uno dei gommoni segnalati oggi dalla Guardia Costiera italiana, con 108 persone a bordo nel Mediterraneo, è stato soccorso dalla nave Asso Ventotto, battente bandiera italiana, che si sta dirigendo verso Tripoli”.

“Non sappiamo ancora se questa operazione avviene su indicazione della Guardia Costiera italiana (fatto poi confermato da Repubblica, ndr) – scriveva Fratoianni – ma se così fosse si tratterebbe di un precedente gravissimo, un vero e proprio respingimento collettivo di cui l’Italia ed il comandante della nave risponderanno davanti ad un tribunale. Il diritto internazionale prevede che le persone salvate in mare debbano essere portate in un porto sicuro e quelli libici, nonostante la mistificazione della realtà da parte del governo italiano, non possono essere considerati tali”.

“La Guardia costiera italiana non ha coordinato e partecipato a nessuna di queste operazioni, come falsamente dichiarato da una ong straniera e da un parlamentare di sinistra male informato”, ribatte Salvini. “La Guardia Costiera libica nelle ultime ore ha salvato e riportato a terra 611 immigrati – ha scritto il capo del Viminale in un post su Facebook – Le ong protestano e gli scafisti perdono i loro affari? Bene, noi andiamo avanti così!”.

Sulla questione della sicurezza dei porti libici, nelle scorse settimane, si era espresso anche il Consiglio d’Europa attraverso uno dei suoi portavoce ribadendo che “nessuna nave europea può riportare migranti in Libia perché contrario ai nostri principi”. E nelle stesse ore del soccorso della Asso Ventotto, il presidente della Camera, Roberto Fico, incontrando in piazza i manifestanti delle “Mani Rosse” aveva spiegato che “La Libia non è un luogo sicuro, i migranti non possono stare in luoghi dove manca la tutela dei diritti umani“.