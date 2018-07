Con il decreto legge sul riordino dei ministeri “si mette la parola fine alle Unità di missione denominate Italia Sicura. Il decreto non mette un centesimo in più sulla sicurezza scolastica e sul rischio idrogeologico, sennò saremmo stati dalla vostra parte. Vengono cancellate dal governo strutture che hanno in pancia cantieri per 9 miliardi in un caso e per 7 nell’altro”. Lo ha detto il senatore del Pd, Matteo Renzi, intervenendo nell’Aula di Palazzo Madama nel dibattito sul riordino dei ministeri. “È il vostro primo provvedimento, mi auguro non sia il vostro primo rimpianto – ha detto Renzi rivolto alla maggioranza e al governo – È un’occasione persa per nostri figli. La Lega utilizza la ruspa nella direzione sbagliata: invece di demolire la legge Fornero, come avevate promesso, avete demolito le Unità di missione”. Secondo Renzi nel decreto viene cancellato anche “il progetto Casa Italia, che Renzo Piano ha raccontato in quest’Aula” per la messa in sicurezza delle abitazioni.