Un 29enne è riuscito a violare 5 articoli diversi del codice della strada in un colpo solo. E' stato fermato dopo un breve inseguimento

È passato con il semaforo rosso, a fari spenti, parlando al cellulare, senza la cintura e con l’auto non assicurata. Cinque infrazioni in un colpo solo davanti a una pattuglia della polizia municipale di Torino. L’uomo, un italiano di 29 anni, è stato fermato dopo un breve inseguimento alle 2.30 della notte tra mercoledì e giovedì in corso Vercelli, periferia nord della città.

I giornali locali torinesi, che riporta la notizia, hanno fatto il calcolo di quanto è costata la serie di violazioni del codice della strada, dai 200 euro per il passaggio col rosso ai più di 3mila per l’auto non assicurata, che è stata anche sequestrata. Il totale? Poco meno di 6mila euro.