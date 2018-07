“Quante volte mi avete sentito dire che c’era la mucca nel corridoio? Nessuno la vedeva. Adesso sento anche dire che il governo M5s-Lega fallirà. Peggio mi sento. Quella mucca diventa toro, ragazzi.”. Sono le parole del deputato di Liberi e Uguali, Pier Luigi Bersani, ospite di In Onda, su La7. L’ex segretario dem ribadisce le critiche al suo vecchio partito: “Finché il Pd e in generale la sinistra non riconoscono di aver dato in mano agli altri la questione sociale e non elabora il lutto, non si vien fuori da questa cosa qui. Noi parliamo sempre di periferie, ma non ci mettiamo mai con gli occhi e con la testa di quelli che vivono nelle periferie. Non si va da nessuna parte col messaggio secondo cui era meglio prima e che questi governano sono barbari, né con la speranza che questo governo venga giù. Anzi, peggio mi sento”