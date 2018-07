Respinti dal portiere di un hotel in zona stazione Termini, a Roma, per mancanza dei documenti, lo aggrediscono e s’impossessano dell’incasso. Si danno alla fuga ma poi, grazie alle indicazioni della vittima, vengono individuati e sottoposti a fermo dagli agenti di Polizia del commissariato Viminale. Si tratta di una coppia di origini peruviane, 23 anni lui e 20 lei, che dovrà rispondere di rapina aggravata. La vittima, colpita con pugni e la sua stampella utilizzata per deambulare, ha riportato lesioni guaribili in 30 giorni.