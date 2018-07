“Il decreto dignità è un decreto di piccole dimensioni, che muove da intenzioni comprensibili, non è uno stravolgimento del Jobs act, mi preoccupa però l’impostazione perché invece di incoraggiare, scoraggia le imprese”. Così il deputato Pd ed ex premier, Paolo Gentiloni, alla presentazione di un libro al Maxxi. “Se sento un ministro che dice che il presidente dell’Inps dovrebbe candidarsi e fare politica a me fa paura, io ho vissuto un anno e mezzo con il presidente dell’Inps e i suoi dati non facevano il gioco del governo, così come l’Istat” ha concluso Gentiloni.