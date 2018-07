Il Partito democratico secondo il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, “è abbastanza in difficoltà al Nord, e a Milano meno che altrove, ma al Sud è un disastro e non c’è altra definizione”, come ha sottolineato a margine della sua visita all’evento Campus Party, alla fiera di Rho, rispondendo a chi gli ha chiesto di commentare la situazione del partito. “Mi chiedo poi se questa regola del segretario che è anche candidato premier sia ancora attuale – ha aggiunto -, credo che non vada bene in questo momento in cui ci vuole un segretario disponibile a spendersi totalmente per il partito che è in difficoltà”.