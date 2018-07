“Non è nostra abitudine lasciare vite umane in mezzo al mare, la nostra religione ce lo proibisce. Tutto ciò che è successo e succede, i disastri in mare sono causati dai trafficanti, interessati solo al guadagno, e dalla presenza di ong irresponsabili come questa”. La Marina della Libia, 24 ore dopo le polemiche e 72 ore dopo i soccorsi, risponde alla ong Proactiva Open Arms che ieri aveva accusato la guardia costiera libica di aver lasciato morire in mare una donna e un bambino, trovati senza vita sulle imbarcazioni sfasciate che stavano galleggiando nel Mediterraneo. Accuse che dall’organizzazione non governativa spagnola erano state estese anche al governo italiano, per via delle sue politiche. Dal canto suo il ministero dell’Interno aveva risposto parlando di “fake news” e aveva annunciato “prove” che avrebbero smentito la ricostruzione di Open Arms. Prove che peraltro finora non sono ancora state messe a disposizione dell’opinione pubblica. Tutto questo accade mentre un’altra nave (di una società del gas che opera in zona dove c’è una piattaforma) è bloccata al largo della Tunisia con 40 migranti a bordo. Le razioni di cibo e acqua stanno finendo, ma nessun Paese tra Tunisia, Italia e Malta hanno dato il permesso di sbarcare le persone, tra le quali ci sono anche dei feriti e una donna incinta.

Nel frattempo il portavoce della Marina libica Ayoub Qasem ribadisce che “la Guardia Costiera cerca con tutti i mezzi che ha a disposizione di fare il massimo per salvare vite umane e non ha altri interessi al di fuori della Patria e dei principi dell’umanità”. “La Guardia costiera salva vite umane, negli anni passati ha salvato più di 80mila persone nonostante la carenza di equipaggiamenti e le condizioni difficili”. Marina e Guardia costiera libica, dunque, negano le accuse di Open Arms, ricorda che in quell’intervento “sono stati salvati 165 migranti illegali” nel quadro di “un’operazione condotta con grande professionalità e nel rispetto dei protocolli internazionali riguardo il salvataggio di persone in mare” e sottolinea come sulla motovedetta fosse presente “una giornalista tedesca, testimone di ciò che è accaduto, che ha preparato un servizio sulla questione per il canale N-Tv“. A bordo delle motovedette libiche c’era infatti Nadja Kriewald con l’operatore free-lance libico Emad Matoug: “Ne siamo sicuri – dice la Kriewald al Messaggero – quando siamo andati via non c’era più nessuno in acqua”. La giornalista tedesca racconta che i libici “hanno fatto un ottimo lavoro e dimostrato tanta umanità”, ma spiega anche che “se la Marina libica avesse mezzi all’avanguardia potrebbe meglio intervenire: non hanno nemmeno i radar notturni“.

Ricostruzioni contraddittorie a seconda dei punti di vista, insomma. Resta tuttavia che sia nel lungo comunicato della Marina libica sia nelle dichiarazioni della giornalista, non viene mai spiegato né chiarito perché al termine di quella “operazione condotta con grande professionalità” due donne e un bambino siano rimaste sul relitto ormai sfasciato senza che nessuno se ne sia accorto.