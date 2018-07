“Sentire Confindustria dire che gli effetti di questo decreto sono negativi e giustificarlo con degli studi che hanno portato avanti non mi convince perché questo è lo stesso centro studi che diceva che se vinceva il no al referendum cadeva l’economia italiana. Una cosa è totalmente sbagliata e cioè che difenda il gioco d’azzardo, e mi spiace perché dentro Confindustria ci sono le aziende di Stato e proprio da loro dovremmo iniziare la lotta al precariato“. A dirlo il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio a margine della sua audizione sul dl dignità. Il ministro ha anche risposto in merito alla polemica con l’Inps: “Non c’è polemica, ma differenza di vedute“, ha spiegato.