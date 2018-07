Il Senato elegge due donne: Rita Borioni e Beatrice Coletti. La Camera nomina due uomini: Igor De Biasio e Gianpaolo Rossi. Sono i 4 nuovi componenti del consiglio d’amministrazione della Rai eletti dal Parlamento.

La votazione è segreta ed avviene per schede: ciascun deputato potrà indicare un solo nominativo. Non è difficile però risalire alla paternità di ogni nuovo membro del cda di viale Mazzini. Il M5s al Senato ha scelto il suo nome tra i due espressi dal voto sul Blog delle Stelle puntando su Coletti, che ha preso 133 voti e ha una lunga carriera come manager televisiva in varie aziende. La Lega invece alla Camera ha votato Igor De Biasio che è dirigente locale della Lega a Monza ma è soprattutto direttore commerciale per Europa e Medio Oriente di Moleskine: ha peso 312 voti.

Le opposizioni si sarebbero accordate, invece, su due nomi, che sono stati verosimilmente votati con un sistema incrociato. Il Pd ha votato Rossi, intellettuale d’area di centrodestra che è stato anche presidente di Rainet, esperto di comunicazione, che è stato editorialista di altri giornali di centrodestra: ha preso 166 voti. Viceversa Fratelli d’Italia e Forza Italia hanno votato Rita Borioni, che ha preso 101 voti.

Storica dell’arte ed esperta di politiche culturali, ex viceresponsabile Cultura del Pd e ex consulente del presidente della commissione Cultura del Senato, Borioni è consigliera di amministrazione della Rai dal 2015. La sua riconferma ha suscitato qualche discussione tra i dem: da una parte i renziani (Andrea Marcucci e Matteo Orfini in testa) la sostenevano, mentre il segretario Maurizio Martina proponeva un nome più tecnico e meno vicino al Pd come Giorgio Balzoni (giornalista che lavora da una vita in Rai) e Giovanni Minoli. Addirittura una parte di deputati hanno anche proposto Michele Santoro anche per mettere in difficoltà il M5s. Alla fine hanno scelto di rinnovare il mandato a Borioni.