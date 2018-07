Trentuno arresti, sei ricercati. In carcere anche membri della famiglia Spada e un affiliato al clan ‘ndranghetista degli Strangio. È il risultato di un’operazione dei carabinieri, frutto dell’indagine coordinata dalla Dda di Roma, in corso tra la Capitale, Reggio Calabria e Cosenza contro il clan Casamonica al comando del quale c’era Giuseppe Casamonica, recentemente uscito dal carcere dopo circa 10 anni di detenzione.

“Una consorteria mafiosa di estrema pericolosità“, riassume il giudice per le indagini preliminari Gaspare Sturzo nell’ordinanza che contiene intercettazioni telefoniche, le parole dei pentiti e i riscontri dei militari dell’Arma su clan che controlla i quartieri Appio e Tuscolano e ha la sua “centrale” nel vicolo di Porta Furba. E si muove come una “famiglia di ‘ndrangheta potente”, ha raccontato un pentito – di origine calabrese – agli inquirenti.

Secondo l’inchiesta coordinata dal procuratore aggiunto Michele Prestipino e dal pm Giovanni Musarò, gli arrestati sono responsabili, in concorso fra loro e con ruoli diversi, di aver costituito un’organizzazione dedita al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti, estorsione, usura, concessione illecita di finanziamenti ed altro, tutti commessi con l’aggravante del metodo mafioso, per un totale di 55 capi d’imputazione.

Come riporta il Corriere della Sera, agli atti ci sono anche le parole di un pentito: “Sono fortemente intimorito – dice in un passaggio dell’interrogatorio – perché se queste dichiarazioni dovessero essere rese pubbliche io sarei un uomo morto. Quelli sono i Casamonica e con quella gente non si scherza“. Da qui si evince, stando all’accusa, la forza intimidatrice del clan. Emersa con forza anche durante i funerali-show del capostipite Vittorio.

In quell’occasione, passata alla storia per il volo dell’elicottero e i petali piovuti dal cielo, secondo l’inchiesta non venne neanche pagata la banda. E i musicisti furono costretti ad eseguire le musiche de Il Padrino:”Prima che cominciassimo a suonare, è venuto verso di noi un uomo dell’età di 40-50 anni, dall’aspetto che sembrava di origine zingara; egli, rivolgendosi a tutti noi lì presenti, con fare prepotente ha detto: ‘Dovete suonare Il Padrino!’ – ha detto uno dei musicisti, come riporta il Corriere – Noi non abbiamo accolto questa richiesta dicendo che avremmo preferito le marce funebri, ma egli avrebbe risposto: ‘Qui si fa come dico io, dovete suonare Il Padrino!’. L’atteggiamento dell’uomo e la presenza di tanta altra gente della sua famiglia lì intorno ci ha portato ad eseguire quanto richiesto”.

Due le persone che si sono pentite, collaborando alle indagini. Per Massimiliano Fazzari, ex componente della banda, i Casamonica sono assimilabili alle “cosche della sua terra”, dice l’uomo di origine calabrese. “Come una famiglia di ‘ndrangheta potente, quando sono tanti e sono organizzati bene diventano potenti sia con i soldi che con i morti”.