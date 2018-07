Alfonso Spataro aveva aperto un'indagine sull'attuale capo del Viminale per vilipendio all'ordine giudiziario perché, il 14 febbraio 2016, durante un comizio a Collegno aveva definito "una schifezza" la magistratura. Negli scorsi anni, Andrea Orlando non aveva risposto a tre sollecitazioni: l'ok del ministro è infatti indispensabile per procedere