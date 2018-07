La Protector e la Monte Sperone, che hanno 430 persone a bordo, sono ferme al largo del Ragusano: non è stato assegnato loro un porto sicuro. Dopo Francia e Malta che prenderanno in carico 100 persone, Conte incassa pure il sì di Berlino. Ieri ha annunciato che "arriveranno adesioni anche da altri paesi Ue"

Anche la Germania, dopo Francia e Malta, ha dato la sua disponibilità ad accogliere 50 dei 450 migranti recuperati venerdì al largo di Linosa. La fanno sapere fonti di governo che considerano “un successo” la reazione dei paesi Ue all’appello italiano. Sabato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte aveva scritto una lettera ai presidenti di commissione e Consiglio Ue, Jean-Claude Juncker e Donald Tusk, e alle cancelliere di tutta Europa chiedendo di applicare le conclusioni del Consiglio europeo del 28 e 29 giugno e di dare la propria disponibilità per una redistribuzione immediata dei migranti attualmente su due navi, la Protector di Frontex e la Monte Sperone della Guardia di finanza.

“Speriamo che la situazione si possa sbloccare al più presto possibile, a bordo delle due navi ci sono persone che soffrono e non merci. Al momento non abbiamo alcun segnale“, dice intanto Roberto Ammatuna, il sindaco di Pozzallo parlando degli oltre 430 migranti a bordo delle due navi che da sabato si trovano ferme al largo della città del Ragusano. “Quello che sta accadendo è incredibile – aggiunge il primo cittadino – sulle navi ci sono persone che hanno bisogno di assistenza e di luoghi adatti a cure e riposo”.

Le due navi sono ancora ferme perché non è stato ufficialmente assegnato il porto sicuro per lo sbarco. “A breve arriveranno anche le adesioni di altri Paesi europei“, aveva scritto Conte sabato sera annunciando che Francia e Malta avrebbero accolto in tutto 100 migranti. Dopo il sì della Germania, sono attese quindi le disponibilità di altri Stati, che il premier ha chiamato ad agire “in coerenza” con le conclusioni dell’ultimo vertice Ue e “mettendo così in atto un’azione condivisa a livello europeo“. “Come abbiamo concordato di fare”, ha sottolineato il premier nella lettera. E Conte ne ha approfittato per ricordare anche che “il Governo chiederà l’adeguamento immediato del Piano operativo dell’Operazione Sophia in relazione al porto di sbarco che non può essere identificato solo in Italia“. Una richiesta sottolineata anche oggi da Matteo Salvini nella sua lettera al Corriere della Sera.

Nella notte è stata effettuata una ricognizione da parte del medico marittimo di Pozzallo, Vincenzo Morello, e altri operatori sanitari e non ci sono state evacuazioni mediche. Saranno consegnati viveri e bevande sufficienti per almeno altre 24 ore, anche omogeneizzati, latte e succhi di frutta, per i bambini, e mascherine e vestiti per eventuali necessità. A organizzare la consegna sarà il Comune col coordinamento della Prefettura di Ragusa. Non è prevista al momento alcuna fornitura di farmaci, di cui le navi militari sono dotate.

Intanto è stata dimessa oggi dall’ospedale di Modica la ventenne migrante che ieri è stata evacuata dalla nave Monte Sperone perché fortemente disidratata. Con lei si trovano i suoi due figli che sono stati prelevati successivamente. Restano ancora ricoverati altri due migranti,uno per una grave forma disidratazione e l’altro per una polmonite.

La nave Open Arms dell’ong spagnola Proactiva Open Arms sta di nuovo dirigendosi verso la zona Sar libica. L’imbarcazione risulta seguita a breve distanza dallo yacht Astral, della stessa ong. “Anche se l’Italia chiude i porti – scrive su Facebook l’organizzazione non governativa – non può mettere le porte al mare. Navighiamo verso quel luogo dove non ci sono clandestini o delinquenti, solo vite umane in pericolo. E troppi morti sul fondale”.