14 luglio con gaffe. La tradizionale parata delle forze armate francesi ha riservato due momenti di imbarazzo: uno dei nove aerei delle frecce tricolori – al momento di comporre il vessillo blu, bianco e rosso – ha rilasciato un fumogeno di un colore sbagliato: rosso invece che blu. Il risultato è una striscia di colore anomala che non è passata inosservata. Figuraccia anche per i gendarmi in motocicletta: uno degli agenti sbaglia traiettoria durante l’evoluzione in piazza e finisce per scontrasi con un collega. Niente di irreparabile, a parte la figuraccia.