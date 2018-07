La Corte d’Appello di Torino ha confermato quattro condanne per l’incendio appiccato a un campo rom, nel quartiere Vallette, nel 2011. I giudici, per alcuni imputati, hanno riconosciuto l’aggravante dell’odio etnico e razziale. Fuori dall’aula del tribunale uno dei presenti ha urlato “è una buffonata“. Il fuoco era stato appiccato dopo una manifestazione di protesta degli abitanti del quartiere, dopo che una 16enne aveva denunciato di essere stata stuprata da due ragazzi rom.

Denuncia che poi era stata ritirata dalla ragazza stessa che, mentre un gruppo di manifestanti si staccava dal corteo per appiccare l’incendio, confessava ai carabinieri di non aver subito alcuna violenza. La protesta era stata organizzata il 10 dicembre 2011 dai familiari della giovane – partita da piazza Montale per raggiungere l’area del nuovo stadio della Juve – era degenerata all’altezza della Continassa, dove si trovava un campo nomadi. Dopo aver dato il via alle fiamme con delle bombe carta, distruggendo strutture, camper e auto – esplosero anche alcune bombole del gas, senza causare danni a persone – i responsabili avevano anche ostacolato l’intervento dei vigili del Fuoco, che riuscirono a spegnere l’incendio dopo qualche ora.

Nel 2015 erano state condannate sei persone a pene tra i tre anni e i sei anni e mezzo, alcuni di loro legati ai Bravi ragazzi, gruppo ultras juventino. Cinque dei rom presenti al momento dell’assalto, che si erano costituiti parte civile nel processo, hanno ottenuto un risarcimento di circa 15mila euro.