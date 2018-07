“Senza nuovi ingressi il sistema pensionistico italiano non regge”. Il concetto è quello che il presidente dell’Inps Tito Boeri ha espresso più volte negli ultimi giorni, ma pronunciato davanti alla Camera, nel corso della sua Relazione annuale e davanti al vicepremier Luigi Di Maio, riapre il fronte delle tensioni con il governo Lega-M5s. “Gli immigrati in Italia sono sovrastimati, la stretta aumenta i clandestini”, continua Boeri. La replica di Matteo Salvini, che solo ieri aveva detto “nell’Inps c’è molto da cambiare”, arriva pochi minuti dopo: “Vive su Marte“. Il presidente replica a margine: “I dati sono la risposta migliore e non c’è modo di intimidirli. La mia risposta è nei dati e i dati parlano. Oggi presentiamo quella che è la verità che bisogna dire in Italia”. I rapporti sono più distesi con Di Maio, con cui ha collaborato per la delibera sul taglio dei vitalizi. Ma pure il vicepremier M5s si sente in dovere di seguire le critiche del collega del Carroccio: “L’Inps faccia l’Inps”, dice a margine. E Boeri risponde ancora: “Nessuno lo mette in discussione. Noi facciamo un’attività di supporto, applichiamo la legge ma nel momento in cui vengono discusse delle questioni di rilevanza per il nostro istituto e per i giovani chiaramente diciamo la nostra. Poi quando il governo e il Parlamento decidono noi ci mettiamo pancia a terra ad applicare le leggi”.

Nel corso del suo intervento Boeri ha parlato di alcuni dei temi più caldi sul tavolo del governo Lega-M5s, a partire dalla gestione delle pensioni e dalla proposta della quota 100: “La storia recente dei giovani nel nostro Paese è una storia di inesorabili revisioni al ribasso delle loro aspettative. Fra queste delusioni anche quella di ritrovarsi sempre, quale che sia l’esito del voto, con governi che propongono interventi a favore dei pensionati”. E ha specificato come la metà dei poveri in Italia abbia meno di 34 anni e la loro probabilità di diventare poveri sia “5 volte più alta di quella dei loro nonni“. A questo proposito ha affrontato la proposta di introdurre la quota 100: “Costa fino a 20 miliardi in più. Si avrebbero subito altri 750mila pensionati”. Quindi sulla “legge Fornero non è possibile tornare indietro del tutto”, ma “possiamo permetterci una maggiore flessibilità accelerando la transizione al metodo contributivo”.

Sull’immigrazione, tema per il quale si è già più volte scontrato con il vicepremier della Lega, ha dichiarato: “Il nostro sistema pensionistico è in grado di reggere alla sfida della longevità, almeno sin quando si manterrà l’adeguamento automatico dell’età pensionabile alla speranza di vita e la revisione dei coefficienti di trasformazione. Ma non ha al suo interno meccanismi correttivi che gli permettano di compensare un calo delle coorti in ingresso nel nostro mercato del lavoro”. Poco prima aveva anche dichiarato: “Gli italiani sottostimano la quota di popolazione sopra i 65 anni e sovrastimano quella di immigrati e di persone con meno di 14 anni. La deviazione fra percezione e realtà è molto più accentuata che altrove. Non sono solo pregiudizi. Si tratta di vera e propria disinformazione. Il nostro Paese ha bisogno di aumentare l’immigrazione regolare”. Sono “tanti i lavori che gli italiani non vogliono più svolgere”. Nel lavoro manuale non qualificato ci sono il 36% dei lavoratori stranieri in Italia e l’8% degli italiani. La storia “ci insegna che quando si pongono forti restrizioni all’immigrazione regolare, aumenta l’immigrazione clandestina e viceversa: in genere, a fronte di una riduzione del 10% dell’immigrazione regolare, quella illegale aumenta dal 3 al 5%. In presenza di decreti flussi del tutto irrealistici”, sottolinea, la domanda di lavoro immigrato “si riversa sull’immigrazione irregolare di chi arriva in aereo o in macchina, non coi barconi ma coi visti turistici, e rimane in Italia a visto scaduto”.

Argomento centrale del suo intervento anche la questione delle pensioni, uno dei prossimi che l’esecutivo si propone di affrontare: “Tornare indietro del tutto” dalla legge Fornero “non è possibile”: le persone che hanno subito “gli effetti più dirompenti di quella riforma” si sentirebbero “beffate, a partire dalle donne”. E ha aggiunto come anche i costi del ripristino in toto o in parte delle pensioni di anzianità allora vigenti sarebbero “molto elevati”. Non solo, avverte, si innescherebbe anche un circolo vizioso che porterebbe a ridurre l’occupazione. “Possiamo tuttavia permetterci una maggiore flessibilità“, ha spiegato. E questo “accelerando la transizione al metodo contributivo”.