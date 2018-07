Il fenomeno della migrazione non può essere gestito da un Paese soltanto. Lo ha detto ieri, a Riga, dopo aver incontrato il presidente della Repubblica di Lettonia, Raimonds Vejonis. E lo ha ribadito oggi, a Tallinn, a fianco della presidente della Repubblica di Estonia, Kersti Kaljulaid. Ma il Capo dello Stato italiano ha anche sottolineato come l’idea di chiudere i confini non sia “razionale ma risponde a emotività subita o suscitata. La responsabilità politica – ha aggiunto – richiede razionalità e governo comune della questione. È possibile, c’è il dovere di farlo”.

Il monito di Sergio Mattarella è arrivato dopo l’annuncio del cancelliere austriaco, Sebastian Kurz, di voler “proteggere i confini meridionali” dall’arrivo dei migranti e dopo le tensione dei giorni scorsi in vista del vertice tra i 28 leader dei Paesi europei, con il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, che aveva minacciato di voler chiudere le frontiere. “Da metà del 2017 a metà del 2018 gli sbarchi attraverso il Mediterraneo, in Italia, sono diminuiti dell’85% – ha spiegato Mattarella – la pressione si è abbassata e questo dovrebbe consentire a tutti i governi, come loro responsabilità, razionalità senza cedere all’emotività”.

Poi Mattarella è tornato sull’incontro di Bruxelles: “Il suo esito è stato incoraggiante perché il Consiglio europeo ha assunto la consapevolezza che il problema è complessivamente dell’Unione, non dei singoli componenti. E che va risolto condividendo le responsabilità“. “Non era quella la sede per decisioni operative ma era la sede per indicare criteri – ha sottolineato il Capo dello Stato – naturalmente occorrerà poi dar loro concretezza con delle decisioni operative e sono convinto che vi siano possibilità per raggiungerle concordemente e positivamente”. Poi, il riferimento, non casuale, allo spazio di libera circolazione dei cittadini europei, bersaglio dei politici euroscettici: “Vi sono molte cose che contrassegnano l’Ue e la sua storica integrazione, ma due ne esprimono appieno l’anima: Erasmus e Schengen. È poco responsabile mettere a rischio la libertà di movimento degli europei”.

Intanto, dopo la decisione del governo tedesco di puntare su centri di transito per riconoscere i migranti e rimandarli indietro, con la conseguente mossa di Vienna di voler adottare misure per controllare i confini meridionali, sono arrivati i primi attriti all’interno dell’esecutivo austriaco. Secondo il ministro ai Traporti, Norbert Hofer, ripristinare i controlli al Brennero “sarebbe certamente un disastro” perché potrebbe portare a un costo aggiuntivo di “cento euro per ogni camion” che sceglie un percorso alternativo.