“Gli immigrati sono sovrastimati, la stretta aumenta i clandestini”. E sulle pensioni: “Impossibile tornare indietro del tutto dalla legge Fornero“. Il presidente dell’Inps Tito Boeri, intervenendo in occasione della relazione annuale alla Camera, ha affrontato alcuni dei tempi più caldi sul tavolo del governo.

Sull’immigrazione, tema per il quale si è già più volte scontrato con il vicepremier della Lega, ha dichiarato: “Gli italiani sottostimano la quota di popolazione sopra i 65 anni e sovrastimano quella di immigrati e di persone con meno di 14 anni. La deviazione fra percezione e realtà è molto più accentuata che altrove. Non sono solo pregiudizi. Si tratta di vera e propria disinformazione. Il nostro Paese ha bisogno di aumentare l’immigrazione regolare”. Sono “tanti i lavori che gli italiani non vogliono più svolgere”. Nel lavoro manuale non qualificato ci sono il 36% dei lavoratori stranieri in Italia e l’8% degli italiani. La storia “ci insegna che quando si pongono forti restrizioni all’immigrazione regolare, aumenta l’immigrazione clandestina e viceversa: in genere, a fronte di una riduzione del 10% dell’immigrazione regolare, quella illegale aumenta dal 3 al 5%. In presenza di decreti flussi del tutto irrealistici”, sottolinea, la domanda di lavoro immigrato “si riversa sull’immigrazione irregolare di chi arriva in aereo o in macchina, non coi barconi ma coi visti turistici, e rimane in Italia a visto scaduto”.

Argomento centrale del suo intervento anche la questione delle pensioni, uno dei prossimi che l’esecutivo si propone di affrontare: “Tornare indietro del tutto” dalla legge Fornero “non è possibile”: le persone che hanno subito “gli effetti più dirompenti di quella riforma” si sentirebbero “beffate, a partire dalle donne”. E ha aggiunto come anche i costi del ripristino in toto o in parte delle pensioni di anzianità allora vigenti sarebbero “molto elevati”. Non solo, avverte, si innescherebbe anche un circolo vizioso che porterebbe a ridurre l’occupazione. “Possiamo tuttavia permetterci una maggiore flessibilità“, ha spiegato. E questo “accelerando la transizione al metodo contributivo”.