La Cassazione, il 12 aprile scorso, aveva accolto il ricorso della Procura di Genova ordinando al Tribunale del Riesame di esprimersi di nuovo sui soldi della Lega. Una decisione importante perché relativa ai 48 milioni 969mila euro per cui il Tribunale di Genova, condannando il 24 settembre 2017 l’ex numero Umberto Bossi, il tesoriere Francesco Belsito e gli altri tre imputati, ne aveva ordinato la confisca. I supremi giudici hanno depositato le motivazioni di quel verdetto, redatto dal giudice Giovanna Verga, sostenendo che deve essere sequestrata fino a raggiungere i 49 milioni qualsiasi somma “ovunque venga rinvenuta” riferibile alla Lega Nord su conti bancari, libretti, depositi. Il Riesame ora dovrà emettere un nuovo provvedimento tenendo in considerazioni le indicazioni degli ermellini.

Ad avviso dei supremi giudici, la Guardia di Finanza può procedere al blocco dei conti della Lega in forza del decreto di sequestro, emesso lo scorso 4 settembre dalla Procura di Genova, senza necessità di un nuovo provvedimento per eventuali somme trovate su conti in momenti successivi al decreto. Invece, secondo Giovanni Ponti, legale della Lega, le uniche somme sequestrabili sono quelle trovate sui conti “al momento dell’esecuzione del sequestro” con “conseguente inammissibilità delle richieste del pm di procedere anche al sequestro delle somme ‘depositandè”.

Secondo la difesa della Lega, il pm potrebbe chiedere la confisca “anche delle somme future” solo durante il processo di appello. Ma la Cassazione ha obiettato che i soldi sui conti potrebbero non essere stati trovati al momento del decreto “per una impossibilità transitoria o reversibile”, e il pm non deve dare conto di tutte le attività di indagine svolte “altrimenti la funzione cautelare del sequestro potrebbe essere facilmente elusa durante il tempo occorrente per il loro compimento”.

“È del tutto evidente l’errore di diritto in cui è incorso il Tribunale del Riesame di Genova laddove – scrivono gli ermellini, nelle otto pagine di provvedimento – ha affermato che una volta constatata la temporanea transitoria e parziale incapienza della persone giuridica percettrice del profitto del reato, il pubblico ministero non avrebbe altra possibilità che quella di aggredire con il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente il patrimonio dei soggetti responsabili del reato essendo preclusa la possibilità di continuare parallelamente e progressivamente l’esecuzione del sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta, e quindi, di sottoporre al vincolo cautelare anche le somme di denaro che in momenti successivi fossero entrati nella disponibilità dell’ente precettore del profitto”. Quando gli uomini delle Fiamme Gialle eseguirono il decreto di confisca trovarono su conti e depositi del Carroccio poco più 1 milione e 651mila euro e chiesero al Tribunale di orecisare se l’esecuzione del decreto avesse dovuto riguardare solo le somme giacenti sui conti al momento della notifica ed esecuzione o anche le somme depositate successivamente. La risposta fu che bisogna fermarsi al presente e non alle somme “depositande”. Il ricorso della Procura – che chiedeva di estendere l’esecuzione del sequestro anche alle somme depositate dopo la notifica del decreto – fu respinto dal Tribunale che sosteneva che bisognava dimostrare “un nesso di pertinenzialità trai reati e le somme da apprendere e che tale nesso è interrotto dalla intervenuta esecuzione del sequestro”. A questo punto i pm genovesi si erano rivolti prima al Riesame, che aveva respinto l’istanza della Procura, e alla Cassazione.

I giudici nel provvedimento riportano anche una sentenza a sezione Unite in cui si stabilisce che la natura “fungibile del bene, che si confonde automaticamente con le altre disponibilità economiche … rende superfluo accertare se la massa monetaria percepita quale profeitto o prezzo dell’illecito sia stata spesa, occultata o investita; ciò che rileva è che le disponibilità monetarie in questo caso dell’ente si siano accresciute di quella somma, legittimando, dunque, la confisca in forma diretta del relativo importo”.

Inoltre, scrivono i giudici, l’oggetto della misura cautelare “non è stata oggetto di contestazione” e la richiesta della procura di estendere il provvedimento originario anche alle somme affluite dopo la data dell’esecuzione del decreto “non comporta novazione”. Di conseguenza appare legittima la confisca diretta del “relativo importo, ovunque e presso chiuque custodito e quindi anche di quello pervenuto sui conti e/o depositi in data successiva all’esecuzione del provvedimento genetico“.