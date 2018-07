Si chiama Redoine Faid, e fino a ieri si trovava nel carcere di Réau en Seine-et-Marne, dove doveva scontare una pena di 25 anni per l’uccisione di un agente avvenuta nel corso della rapina. Ora è l’uomo più ricercato di Francia. Nel 2013 era stato protagonista di una prima fuga. Ieri, domenica 1 luglio, un elicottero è atterrato in un’area del carcere. A bordo, tre complici armati. Nelle immagini, registrate da un detenuto, il momento in cui scatta l’allarme all’interno della prigione e il volo, nel cielo, dell’elicottero.