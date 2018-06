Il presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico, entrando all’Hotel Forum di Roma per incontrare il garante del Movimento 5 Stelle Beppe Grillo, ha risposto alle domande dei cronisti sui vitalizi e sullo scontro istituzionale in corso con la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati: “Non c’è nessuna polemica, lo sa anche la presidente del Senato che avremmo proceduto con la delibera – puntualizza Fico -. Faccio quello che avevo promesso e continuerò con questa strada senza problemi e paure discutendo con l’ufficio di presidenza della Camera dei Depurati”. Incalzato ribadisce: “Nessuno scontro istituzionale, lavoriamo bene, ma in questo momento la Camera procederà sui vitalizi. L’ufficio di presidenza della Camera dei Deputati ha tutto il potere di procedere senza problemi e procederemo”