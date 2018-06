Il ministro per il Sud Barbara Lezzi (M5S) a Omnibus (La7) ha un serrato botta e risposta con la giornalista Alessandra Sardoni, rispondendo a una sua domanda sul caso dei condizionatori che l’aveva vista protagonista di una polemica con il PD e Marattin. Afferma nuovamente le sue ragioni ripercorrendo quella vicenda e ricordando i dibattiti anche in altre trasmissioni. E’ convinta che il dileggio ricevuto in quell’occasione è stato poi uno dei motivi di sconfitta del Partito Democratico